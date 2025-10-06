Lordbound: Den massive Skyrim-modulen endelig utgitt

HQ

For de som fortsatt ikke får nok eventyr ut av det fjorten år gamle The Elder Scrolls V: Skyrim, er det nå en utmerket grunn til å dykke inn i det igjen. En ny mod kalt Lordbound, som har vært under utvikling i mer enn et tiår, har endelig blitt lansert.

Modulen legger til over 60 timer med nytt innhold, med en helt ny landmasse kjent som Druadach. Spillerne kan forvente seg mer enn 40 nye oppdrag, 50 nye fangehull, samt et helt originalt lydspor og stemmeskuespill.

Ifølge utviklerne inneholder Lordbound "det største hovedoppdraget du noensinne har spilt i Skyrim, med valg og konsekvenser som endrer tilstanden i dalen."

De bemerker imidlertid også at modulen fortsatt er under utvikling, noe som betyr at noen feil og ujevnheter kan gjenstå. Spillere som er ivrige etter å lære mer, kan lese alle detaljene på prosjektets offisielle side.