Lords of the End Times DLC kunngjort for Total War: Warhammer

I en livestream for å feire 25-årsjubileet i går kveld avslørte Creative Assembly sin neste DLC, og dens hovedperson på mer enn én måte, Usurperen, The Great Betrayer, den første nekromantikeren og herren over alle udøde - Nagash.

For de som er mindre bevandret i Warhammer-loven, er han grunnen til at de udøde eksisterer, og han er den med en logikk og et sunt sinn, der implikasjonen av at andre fraksjoner vinner på lang sikt bare har en løsning, alle og alt må dø for å vinne seieren til slutt selv.

The Lords of the End Times har naturligvis en full trailer - men det er viktig å legge merke til at selv om vi lore-messig kommer inn i End Times, verdens ragnarok, hvor alt fortæres av onde guder og dør, er det ikke det samme som at serien eller Total War: Warhammer-spillene avsluttes, eller ikke får videre støtte eller oppdateringer.

Og Creative Assembly har nå gjort Immortal Empires mye mer tilgjengelig, som forklart i deres nye forklaringsvideo for Immortal Empires :