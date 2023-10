HQ

Med Souls-lignende spill som er i vinden for tiden, kan det være altfor lett for enkelte titler å forsvinne helt fra folks hukommelse. Det originale Lords of the Fallen, som ble utgitt i 2014, er i hvert fall for meg et eksempel på dette. Det var en kompetent variant av den Souls-lignende sjangeren, men ble aldri verdsatt på samme måte som sjangerklassikere som Nioh og Salt and Sanctuary. Nesten ti år senere har Hexworks utviklet en reboot av serien, men kan denne oppnå heder og ære, eller er det dømt til å gjenta samme skjebne som forgjengeren?

Umiddelbart ble jeg imponert over at Lords of the Fallen tilbyr spillerne ni forskjellige karakterklasser å starte reisen med. Disse inkluderer en pålitelig allrounder-klasse Partisan, en utrolig tanky klasse Hallowed Knight og en klasse Pyric Cultist, som er dyktig til å utføre inferno-formler. Hver av disse klassene har sin egen rustning og våpenutrustning og et sett med startstatistikker som passer til ulike spillestiler.

Lords of the Fallen skiller seg fra andre Souls-liknende spill ved at det har to verdener oppå hverandre som spillerne kan veksle mellom ved hjelp av en magisk lykt. Når du beveger deg gjennom verdenen, vil du ofte støte på en veisperring i de levendes land, Axiom, og må da bytte til Umbral, som er de dødes rike. Ved å løfte opp lykten kan du kikke mellom rikene, men av og til må du gå helt over til Umbral hvis det for eksempel finnes en vei som ikke er tilgjengelig i Axiom.

Å tilbringe for mye tid i Umbral har imidlertid sine konsekvenser. Dette overjordiske riket er befolket med monstre som ellers ikke finnes i Axiom, og de blir enda mer dødelige etter hvert som tiden går og nivået på Dread øker. Når du sitter fast i Umbral, gir det Lords of the Fallen et visst preg av survival horror, ettersom du alltid løper for å finne sparsomt plasserte statuer for å kunne unnslippe den stadig økende faren. Hvis du dør i Umbral, får det også store konsekvenser, ettersom du for alltid mister Vigor (Souls tilsvarende) som du har med deg.

Dette konseptet med to verdener smitter også over på kampene i spillet. I likhet med Sekiro: Shadows Die Twice kan du vende tilbake fra graven og gjøre et nytt forsøk på å styrte fiendene dine hvis du blir drept i Axiom. Når lanternen din er ladet, kan du også bruke et trekk kalt Soul Fray som drar fiendens sjel ut av kroppen, slik at du kan gjøre stor skade. Et annet smart element er at noen fiender får helsen sin beskyttet av en annen entitet i Umbral, så du må bytte mellom rikene og forvise dem med lanternen din.

I tillegg til å introdusere noen morsomme nye konsepter mestrer Lords of the Fallen også det grunnleggende i kamp. Spillet prøver å kjøre med 60 bilder i sekundet, noe som gir en følelse av flyt i kampene, og angrepene dine har virkelig tyngde, noe som forsterkes av DualSense-kontrolleren (på PS5). Du kan utstyre deg med et stort utvalg av våpen, fra økser til sverd og spyd, og disse kan brukes enten med én eller to hender, avhengig av om du vil prioritere skade eller fart.

Spillet snubler imidlertid i å øke vanskelighetsgraden altfor tidlig, og jeg frykter at dette kan virke avskrekkende på spillere med begrenset tålmodighet. Hver Souls-like har en "skills check"-boss som skal teste om spillerne mestrer spillets mekanikk, men denne kom allerede i den første hovedbossen. Denne bossen har feiende avstandsangrep, en andre fase og angrep som kan sende spillere i graven med ett skudd. For å overvinne denne trusselen måtte jeg studere angrepsmønstrene nøye og eksperimentere med utstyret mitt.

En annen av Lords of the Fallen s svakheter (i hvert fall i skrivende stund) er spillets ytelse. Det hendte ofte at bildefrekvensen sank til et kvalmende tempo, noe som gjorde det mulig for fiendene å få inn et par frekke treff før spillet fikk sjansen til å hente seg inn igjen. Spillets mellomsekvenser og lasteskjermer hakker også og mangler en følelse av flyt, noe som bidrar til å trekke deg ut av spillet. Jeg spilte spillet før lanseringen, så jeg håper at disse problemene kan løses før spillet får en endelig utgivelse.

En siste ting jeg vil påpeke, er at Lords of the Fallen har flerspillerfunksjoner, for eksempel muligheten til å spille med venner i uavbrutt online co-op. Ettersom spillets servere var inaktive i versjonen før lanseringen, kunne jeg ikke teste disse funksjonene, men jeg kan tenke meg at det å ha en venn med på turen vil bidra til å avhjelpe noe av utfordringen. Mangelen på co-op var også et kritikkpunkt i det første Lords of the Fallen, så det er flott at utviklerne har lyttet til tilbakemeldingene og implementert funksjonen.

Lords of the Fallen er et solid Souls-lignende spill som ikke bare er nok en sjangerkopi. Kampene føles flytende og har rikelig med dybde på grunn av de ni startklassene, og konseptet med to verdener bidrar bokstavelig talt til å gi kampene og utforskningen en ekstra dimensjon. La oss bare håpe at spillets ytelsesproblemer blir rettet opp før lanseringen, for for øyeblikket er de et ekstra frustrasjonsmoment i et spill som er designet for å sette tålmodigheten på prøve.