Lords of the Fallen 2 er nå i full produksjon

Etter hvert som spillene blir større og større, blir vi mer og mer vant til å vente lenger og lenger på nye utgivelser eller oppfølgere fra utviklere. Men til tross for at Lords of the Fallen kom i fjor, er Hexworks godt i gang med å gjøre oppfølgeren klar til den planlagte lanseringen i 2026, noe som bekreftes av utgiveren CI Games.

HQ

I en finansiell rapport skriver CI Games at Lords of the Fallen 2 er i "full produksjon" og har til og med antydet noen få elementer som det vil bringe til bordet. Dette inkluderer "økt appell og tilgjengelighet til både eksisterende og bredere publikum", "økt spillmodusalternativ, mer kommersiell kunststil og fortelling, forhøyede produksjonsverdier", en "full 'delt progresjon' co-op ved siden av kjernens enkeltspillerkampanje", en periode med PC-eksklusivitet på Epic Games Store, og planer om en fullskala kunngjøring en gang i 2025.

Lords of the Fallen lansert i oktober 2023 og trengte bare et par uker før det nådde en million solgte eksemplarer. Det er ingen tvil om at CI Games håper på en lignende eller bedre respons med denne oppfølgeren.