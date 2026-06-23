Lords of the Fallen 2 er utsatt til 2027

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September og oktober har vanligvis vært fylt med fantastiske spill i mange år, men de siste par månedene har gjort det klart at denne septemberen var i ferd med å bli helt absurd. Mange har uttrykt frykt for at dette vil føre til enda flere oppsigelser og stengninger av spillstudioer, fordi de fleste ikke har råd til å kjøpe flere spill på kort tid. Utviklere og utgivere er åpenbart redde for det samme, så det var forståelig da One More Level utsatte Valor Mortis til oktober rett etter å ha avslørt at det opprinnelig skulle lanseres i september. Nå er det på tide for et annet studio å gjøre en enda større endring.

CI Games og Hexworks har kunngjort at Lords of the Fallen 2 er utsatt fra denne høsten til første kvartal 2027. De følger i One More Levels fotspor ved å innrømme at dette ikke bare skyldes at spillet vil bli enda bedre med litt ekstra finpuss, men også fordi det betyr at Lords of the Fallen 2 kommer lenger unna Grand Theft Auto VI, Marvel's Wolverine, Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword og de andre svært lovende spillene som fortsatt er planlagt å lanseres i de siste fire månedene av 2026.