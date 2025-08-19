Lords of the Fallen 2 har offisielt blitt avslørt

HQ

Lords of the Fallen ble en overraskende hit for studioet CI Games etter en trøblete utviklingssyklus, men suksessen har banet vei for en oppfølger, som ikke er så langt unna.

Under Opening Night Live 2025 avslørte Keighley og kompani den første CG-traileren for Lords of the Fallen 2, som finner sted mer enn 100 år etter det første spillet, og viser et brutalt oppgjør med verdens ondskapsfulle guder.

Spillet lanseres på PS5, Xbox Series og på PC som en eksklusiv Epic Game Store-versjon i 2026. Du kan se den første traileren nedenfor.