Lords of the Fallen 2 lanseres i 2026

Lords of the Fallen 2 er allerede godt på vei, for CI Games har kunngjort at oppfølgeren til 2023s Soulslike kommer i 2026. Det vil være tilgjengelig på Xbox Series X / S, PlayStation 5 og PC via Epic Games.

Det ser ut til at denne eksklusiviteten for Epic Games Store vil vare i hele produktets livssyklus, så hvis du vurderte å vente på en Steam-utgivelse kan det være lurt å tenke deg om igjen.

Vi forventer mer mørk fantasi i Lords of the Fallen-oppfølgeren, som teknisk sett vil være det tredje spillet i Lords of the Fallen-serien, ettersom 2014s Lords of the Fallen sparket i gang hele greia.

