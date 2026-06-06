Lords of the Fallen 2 lanseres offisielt på PC og konsoller til høsten

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Som en del av Summer Game Fest var utvikleren CI Games til stede for å dele en oppdatering for den kommende action-RPG-oppfølgeren, Lords of the Fallen 2. I tråd med en ny trailer som viste en ny region som skal vises i det bredere prosjektet, et område kalt Ysiguen og betraktet som et biom delvis inspirert av asiatisk mytologi, har den siste oppdateringen om prosjektet også bekreftet utgivelsesvinduet for spillet.

Lords of the Fallen 2 skal debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og lanseres en gang i høst. Vi har ennå ikke en bekreftet nøyaktig utgivelsesdato, men det er på vei og vil legge til en allerede absurd fullpakket sesong. Vil det slutte seg til rekkene av den stablede september, målrette seg mot den også fullpakkede oktober, eller ta et stikk på den alle andre ser ut til å frykte og lansere i november sammen med Grand Theft Auto VI? Dette er uklart, men uten tvil vil CI Games dele en oppdatering før heller enn senere, slik at fansen vet hvor de står med spillet.

Ellers kan du se den nye traileren for Lords of the Fallen 2 nedenfor, som også setter søkelyset på den nye katana-baserte våpenklassen, den utvidede listen over NPC-allierte og noen av de nye Lords of Darkness som vil gjøre spillerens liv enda mer utfordrende.