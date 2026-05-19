Lords of the Fallen 2 vil ikke være eksklusivt for Epic Games Store på PC ved lansering

CI Games har avsluttet sin publiseringsavtale med Epic Games, noe som ville ha gjort Lords of the Fallen 2 til en Epic Games Store-eksklusiv på PC. Denne avtalen ble inngått for rundt to år siden, hvor det ble antatt at EGS ville ha distribusjonsrettigheter til PC-versjonen i hele produktets livssyklus.

I en ny kunngjøring fra CI Games avslører imidlertid utvikleren at de har avsluttet denne avtalen, slik at Lords of the Fallen 2 kan publiseres på andre PC-plattformer ved lansering. Dette betyr at spillet sannsynligvis ikke vil mangle fra Steam Store, for eksempel. Tidligere har Epic Games Store-eksklusiver blitt litt skadet når det gjelder salg, ettersom PC-spillere ofte er villige til å vente til et spill kommer til favorittplattformen deres for å spille det. Kall det å støtte et monopol, men det er bare slik PC-spillere er.

Lords of the Fallen 2 har ennå ingen utgivelsesdato (selv om en artist i forrige måned røpet at spillet sannsynligvis kommer ut i august), men når vi får en ny trailer, som sannsynligvis kommer på Summer Game Fest i år, vil vi med sikkerhet kunne vite om det kommer til Steam og andre plattformer også.