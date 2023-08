Lords of the Fallen er ferdig og klart for lansering i oktober

HQ

For tre måneder siden kunngjorde Hexworks og CI Games at Lords of the Fallen skulle lanseres fredag 13. oktober. Heldigvis har de ikke vært uheldige ennå.

Vi har fått vite at Lords of the Fallen allerede har "gått gull", noe som i kjent stil enkelt sagt betyr at spillet er ferdig utviklet og er på vei til distribusjon.

Et spill som når denne milepælen tidligere enn en måned før lansering er vanligvis et veldig godt tegn, da det indikerer at det ikke er noen store problemer som må løses med en lanseringsoppdatering eller lignende. La oss håpe at dette ikke er et unntak.