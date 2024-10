Lords of the Fallen får PS5 Pro-forbedring

HQ

Det er litt over et år siden Hexworks lanserte det andre Lords of the Fallen -spillet, som tilfeldigvis også het Lords of the Fallen. Det har blitt mye bedre siden lanseringen, med mye nytt innhold, og neste uke, når PS5 Pro lanseres, vil du kunne gjøre det enda penere.

I henhold til en pressemelding fra Hexworks og CI Games, gir Lords of the Fallen's PS5 Pro-forbedrede versjon spillerne en 40 % økning i pikseltetthet i forhold til PS5-basisversjonen. Ytelsesmodus oppskalerer fra 1440p til 4K ved 60 bilder per sekund, med skarpere detaljer og raffinerte teksturer. Kvalitetsmodus gir deg 4K med 30 bilder per sekund, men har mer intrikate bilder som du kan glede deg over.

Hexworks lytter fortsatt til tilbakemeldinger fra fansen, og planlegger forbedringer på tvers av alle plattformer for Lords of the Fallen, som vil komme etter hvert.

Lords of the Fallen er nå tilgjengelig på PS5, Xbox Series X/S og PC.