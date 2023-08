Lords of the Fallen: Fire timer med et mørkt fantasy-action-RPG

HQ

Det kommende Souls-lignende dark fantasy-action-RPG-spillet Lords of the Fallen nærmer seg lanseringsdatoen i oktober 2023. I påvente av dette reiste jeg til London for å delta på et eksklusivt forhåndsvisningsevent. Under det dundrende bråket fra Londons undergrunnsbane satte jeg meg ned for rundt fire timers spilletid, der jeg prøvde (og ofte mislyktes) i å kjempe meg gjennom svært stemningsfulle landskap og forbi uforsonlige fiender.

Lords of the Fallen finner sted 1000 år etter hendelsene i det forrige spillet med samme navn. Den forviste demonguden Adyr forsøker å vende tilbake, og bare en mørk korsfarer bevæpnet med en magisk lykt som åpner en portal til underverdenen, står i veien for ham. Sammenlignet med spillet fra 2014 sier utvikleren Hexworks at Lords of the Fallen har raskere kamper, en fem ganger større verden og større RPG-elementer. Det er for eksempel flere måter å velge individuelle kampstiler på og flere muligheter til å tilpasse utstyr. Den største nyheten er imidlertid at spillet utspiller seg i to parallelle verdener: Axiom, de levendes verden, og Umbral, de dødes marerittaktige verden.

Da jeg startet forhåndsvisningen, valgte jeg først en av de tilgjengelige klassene. De ulike klassene legger vekt på de klassiske RPG-alternativene med enten nærkamp-, avstands- eller magiske angrep. En av utviklerne anbefalte den smidige, men kraftige nærkampfokuserte Warwolf -klassen, men med tanke på min manglende erfaring med Souls-lignende spill bestemte jeg meg for å velge Knight -klassen fordi den hadde mest helse. Etter en kort introduksjonsfilm droppet jeg inn i Axiom. De tidlige stadiene inne i noen grotter lar deg bli kjent med spillet, og viser deg det grunnleggende om hvordan du angriper, parerer og ruller unna. Ganske tidlig syntes jeg imidlertid at det var ganske utfordrende å utføre noen av de mer komplekse handlingene, som for eksempel å flå sjelen med den blå lykten. Dette lar deg trekke sjelen ut av en fiende, slik at du kan angripe den for å gjøre ekstra skade.

HQ

Dette er en annonse:

Etter å ha fullført startmiljøet begynte jeg å utforske mer av Axiom. Under forhåndsvisningen fikk jeg se flere forskjellige steder. Jeg kjempet mot zombie-pilegrimer i en øde middelaldersk fantasilandsby, jeg kjempet mot religiøse fanatikere og pansrede krigere på et trestillas på en klippe, og jeg ble ofte drept av hodeløse kjemper i et nettverk av gruver dypt inne i et fjell. Jeg ble veldig imponert over atmosfæren Hexworks klarer å skape i disse miljøene. Stedene jeg beveget meg gjennom var rett og slett fantastiske og svært passende for sjangeren, og er noe av det beste med Lords of the Fallen. På et tidspunkt stoppet jeg opp for å beundre kombinasjonen av veggdekorasjoner, rader med stearinlys og detaljert arkitektur i en stor katedrallignende helligdom. Den mørke fantasy-atmosfæren blir dessuten enda bedre når du kommer inn i Umbral, underverdenen.

Med den magiske blå lykten kan du til enhver tid kikke inn i og gå rundt i Umbrals underverden. Umbral er stort sett identisk med Axiom, men det er mye mørkere, og overalt hvor du ser, er det død rundt deg. Bakken og veggene er ofte dekket av dynger med forvridde lik som er bundet sammen. Andre ganger kan man se enorme liklignende skapninger i det fjerne, og noen ganger danner de kjøttbroer til andre områder. Det dukker også stadig opp zombier når du er i Umbral, og selv om de ikke er særlig sterke, slutter de seg til fiendene du allerede kjemper mot. Fordi jeg slet med å bekjempe fiendene, tilbrakte jeg mye tid i Umbral, som du bare kan returnere til Axiom fra ved leirplasser og engangsportaler som tar deg tilbake.

Umbral tilfører også interessante spillelementer. I Umbral kan du for eksempel nå områder som er forbudt område i Axiom. Jeg ble på et tidspunkt tvunget til å reise til Umbral for å komme meg rundt et ufremkommelig område fylt med vann. Ved en annen anledning holdt jeg opp lykten og oppdaget en skjult Umbral-trapp som tok meg rundt en klippekant, der jeg fant et fint stålskjold. Lords of the Fallen har også en del plattformspill, som ofte krever at du bruker lykten til å magisk trekke i et spesielt plaget lik som henger fra en avsats. Til slutt gir tillegget av Umbral-underverdenen spillerne en ny sjanse til å kjempe seg gjennom spillet. Med tanke på spillets vanskelighetsgrad føler jeg at dette er et godt tillegg for mindre erfarne (eller dyktige) spillere som meg selv.

Dette er en annonse:

Når det gjelder spillets historie, var det akkurat nok til å gi meg en idé om bakgrunnshistorien. Det er noen dialogbiter spredt utover i spillet, men de er lette å hoppe over og ikke spesielt inspirerende. Det virker imidlertid som om de gjør jobben med å fortelle historien, spesielt når det er så mye imponerende natur å glede seg over. På enkelte steder finnes det også avtrykk fra fortiden som visualiserer hva som skjedde da Axiom ble invadert av onde krefter. Figurene som dukker opp, er imidlertid laget av grove, taggete hvite streker. De er ikke på langt nær så flotte som resten av spillet, og for meg så de ut som uferdige konsepttegninger i en 3D-editor. Det føltes som et element i spillet som har fått mye mindre oppmerksomhet.

Så når det gjelder historien, er forhåndsinntrykkene mine litt blandede. Utfordrende kamp er imidlertid det Lords of the Fallen (også) handler om. Og så vidt jeg kan se ut fra forhåndsvisningen min, er Lords of the Fallen et svært tøft spill med mange lag i kampsystemet. Tidlig i spillet lærte jeg meg å låse meg fast i kamp med en utvalgt enhet først, og deretter kombinere angrep, parader og unnvikelsesmanøvrer for å beseire fiender. Det er også mulig å endre kampstilling, i ridderens tilfelle ved å bytte mellom å kjempe med sverd og skjold eller å føre sverdet med to hender for kraftigere, langsommere slag. Andre nærkampvåpen jeg prøvde, var en stor hammer og et langt spyd. På grunn av klassen min fikk jeg ikke prøvd ut avstandsangrep i særlig grad, og jeg så ingen av de tre magiske typene som også er med i spillet. Jeg så imidlertid buer, armbrøster og forskjellige rustningstyper til salgs hos en av forhandlerne.

Til å begynne med klarte jeg å håndtere fiendene som kom mot meg, men rundt en time inn i den fire timer lange økten min begynte jeg allerede å slite stygt. I middelalderlandsbyen møtte jeg en kombinasjon av fiender. Krøllete og hettekledde zombie-pilegrimer med trekors som våpen kom mot meg med nærkampangrep, mens enheter med magiske angrep også dukket opp. Når flere fiender kom mot meg, glemte jeg ofte å låse meg fast i kamp og fortsatte bare å hakke og skjære rundt meg og rulle av gårde. Ved å (ufrivillig) ikke holde meg til spillets kampmekanikk, hadde jeg svært vanskelig for å komme videre og døde ofte. Jeg prøvde å blokkere og parere, men likevel ble jeg ofte truffet. Jeg forsto heller ikke helt nytten av vigour og soul flaying-mekanikken. Siden tiden var knapp, endte jeg opp med å løpe forbi mange fiender for å komme til den første sjefskampen.

HQ

Den første sjefen ble vist i en av trailerne og heter Pieta. Hun er i bunn og grunn en slags stor, sverdsvingende valkyrie som kombinerer nær- og fjernangrep som du må blokkere eller unngå. Jeg klarte bare å beseire henne fordi utviklerne ga meg 10 ganger de normale angrepsverdiene, selv om jeg ikke fikk noen helseforbedring. Likevel var alle de fire sjefskampene jeg spilte veldig spennende og fikk meg til å sitte på kanten av stolen. Ikke bare må du kombinere forsvar og angrep, men sjefene kan også plukke deg opp og gjøre massiv skade når de gjør det. Jeg var også nødt til å kikke inn i Umbral (når jeg ikke allerede var der) for å se om sjefene ikke var forsterket av såkalte parasitter fra underverdenen. I så fall må du ta dem ut først.

Sjefene jeg kjempet mot under forhåndsvisningen var alle litt forskjellige og svært utfordrende. Etter Pieta var det en annen kvinnelig boss som skjøt magi i et trangt rom, og en kvinnelig boss som kunne tilkalle store hunder. Den siste sjefen jeg kjempet mot var den mest skremmende, kalt "Congregation of Flesh": et enormt monster laget av kjøtt og flere rader med tenner med lange armer som hele tiden slo mot deg. På et tidspunkt havnet jeg et sted inne i kroppen etter å ha blitt svelget, men klarte å skjære meg ut og fortsette kampen. Takket være det forsterkede våpenet mitt klarte jeg å beseire ham også, men jeg kan ikke forestille meg å gjøre det på noen annen måte. Jeg fikk senere vite av en av utviklerne at denne allerede utfordrende sjefen fortsatt var en av de tidligere i spillet.

Til tross for at jeg slet, tror jeg at jeg fikk et godt nok inntrykk av spillets kampsystem til å vite at det har mye dybde. Hexworks Creative Director, Cezar Virtosu, fortalte meg at du for eksempel kan høste runer ved å trekke sjelen ut av fiender, som kan brukes til å forbedre våpnene dine. På samme måte finnes det en smed et sted som kan øke skaden på våpnene dine. Det eneste jeg har å si om kampene, er at enten figuren min eller fiendene mine med jevne mellomrom rullet eller forflyttet seg til merkelige steder. En magisk skytende fiende ble for eksempel sittende fast på kanten av en plattform begge gangene jeg kjempet mot ham. Jeg hørte også fra andre på arrangementet som valgte klasser med mer fokus på avstandskyting, at de slet med å gjøre skade på sjefene.

Pieta i aksjon.

Alt i alt ser det ut til at det som skiller seg ut i Lords of the Fallen er en kombinasjon av flotte, svært stemningsfulle steder, en interessant spillvridning med den parallelle Umbral-verdenen og svært vanskelige kamper mot en rekke fiender og sjefer. Jeg la imidlertid merke til noen merkelige bevegelsesfeil her og der, og jeg misliker måten enkelte deler av historien blir fortalt på. Min forventning er at Lords of the Fallen definitivt vil bli et flott tilskudd til rekken av Souls-lignende spill, spesielt hvis du liker å spille sammen med andre, siden det har sømløs flerspillerfunksjon.

Lords of the Fallen lanseres 13. oktober på PS5, PC og Xbox Series X.