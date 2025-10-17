Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen hånet for å være for selvsikker

Hevder å ha båret den soul-aktige sjangeren i flere år.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Å være selvsikker er én ting, men å skryte og komme med halvutlandiske påstander er en annen. Noe utviklerne bak Lords of the Fallen nå har klart å gjøre. Noe som selvfølgelig har ført til en del motreaksjoner fra fansen. Teamet har tidligere vært ganske frittalende, men denne gangen har de kanskje gått litt over streken ved å hevde at de har båret den soul-lignende sjangeren i årevis.

I en uttalelse på X sa teamet :

"To år med å bære fakkelen for soulslikes. Det er bare én måte å feire på: en god gammeldags megabonk av våre egne."

Dette falt ikke i god jord hos sjangerens die-hards, og mange har påpekt at det finnes flere andre spill der ute som har like mye krav på den tittelen - hovedsakelig Lies of P. Likevel er det grunn til å feire, ettersom Lords of the Fallen har fortsatt å selge godt. For ikke å snakke om oppfølgeren som skal lanseres neste år.

Hva er dine tanker om saken? Er Lords of the Fallen den beste representasjonen av sjangeren der ute for øyeblikket?

Lords of the Fallen 2

Relaterte tekster



Loading next content