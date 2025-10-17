Lords of the Fallen hånet for å være for selvsikker

HQ

Å være selvsikker er én ting, men å skryte og komme med halvutlandiske påstander er en annen. Noe utviklerne bak Lords of the Fallen nå har klart å gjøre. Noe som selvfølgelig har ført til en del motreaksjoner fra fansen. Teamet har tidligere vært ganske frittalende, men denne gangen har de kanskje gått litt over streken ved å hevde at de har båret den soul-lignende sjangeren i årevis.

I en uttalelse på X sa teamet :

"To år med å bære fakkelen for soulslikes. Det er bare én måte å feire på: en god gammeldags megabonk av våre egne."

Dette falt ikke i god jord hos sjangerens die-hards, og mange har påpekt at det finnes flere andre spill der ute som har like mye krav på den tittelen - hovedsakelig Lies of P. Likevel er det grunn til å feire, ettersom Lords of the Fallen har fortsatt å selge godt. For ikke å snakke om oppfølgeren som skal lanseres neste år.

Hva er dine tanker om saken? Er Lords of the Fallen den beste representasjonen av sjangeren der ute for øyeblikket?