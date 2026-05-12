Lords of the Fallen har nå passert åtte millioner spillere

Hexworks' actiontittel fortsetter å blomstre.

Helt siden det ble lansert i slutten av 2023, har Hexworks' actiontittel Lords of the Fallen vist seg å være en stor hit blant spillere over hele verden. Faktisk har det vist seg å være spesielt populært i det siste, nå som vi nærmer oss lanseringen av oppfølgeren, Lords of the Fallen 2, en gang i 2026.

Med dette i tankene har utvikleren tatt til sosiale medier for å avsløre at Lords of the Fallen nå har passert åtte millioner spillere totalt, noe som til referanse er rundt 2,5 millioner flere spillere enn det nådde i juli 2025.

For øyeblikket har Lords of the Fallen 2 ikke en bekreftet utgivelsesdato utover august 2026. Men vi vet at det vil by på mer vågale karaktermodeller.

