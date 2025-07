Lords of the Fallen har passert 5,5 millioner spillere

HQ

Utvikleren Hexworks har avslørt at action-RPG Lords of the Fallen nå har blitt spilt av mer enn 5,5 millioner individer. Bragden har blitt overgått rundt 21 måneder etter den opprinnelige lanseringen, og det er bekreftet i et innlegg på sosiale medier som forklarer :

"Mournstead brenner lysere enn noensinne, med over 5.5 millioner Lampbearers over hele verden.

"Deres lojalitet, tilbakemeldinger og lidenskap har bidratt til å forme Lords of the Fallen til det det er i dag ... og det spennende kapittelet som kommer nå. I lyset vandrer vi!"

Det er verdt å merke seg at dette sannsynligvis ikke kan oversettes direkte til salg, ettersom Lords of the Fallen er tilgjengelig på abonnementstjenester som Game Pass, og har vært det en stund. Det viser likevel at spillet fortsetter å gjøre det bra, og at det finnes et publikum for serien, som etter hvert vil bli utvidet med en oppfølger som ganske enkelt kalles Lords of the Fallen 2.

Har du spilt Lords of the Fallen ennå? Hvis ikke, sjekk ut vår anmeldelse for å se om spillet er noe for deg.