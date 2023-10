HQ

Lords of the Fallen fra 2014 brukte 6 måneder på å selge 900 000 eksemplarer, men både CI Games og Soulslikes har kommet langt siden den gang. Her er en tydelig indikasjon på det.

Utviklerne hos Hexworks har annonsert at Lords of the Fallen har solgt mer enn 1 million eksemplarer etter at det ble lansert 13. oktober. Det er selvsagt imponerende og kult, men det tok ikke lang tid før kommentarene nevnte de tekniske problemene - som Kieran også nevnte i sin anmeldelse. - så teamet har brukt de siste minuttene på å gjenta at oppdateringer er på vei. La oss håpe de gjør spillet enda bedre og salgstallene enda høyere.