Lords of the Fallen klarer ikke å nå topp tre på den britiske salgslisten for bokser i lanseringsuken.

HQ

Ikke overraskende viser EA Sports FC 24 seg å være en utfordring for nye spill som ønsker å debutere på toppen av den ukentlige salgslisten i Storbritannia. For etter noen uker på toppen av listen har EAs sportstittel beholdt denne posisjonen, og holder unna for et stabilt Assassin's Creed Mirage på andreplass, et gjenoppstått Star Wars Jedi: Survivor på tredjeplass og nykommeren Lords of the Fallen på fjerdeplass.

På resten av topp ti er også Mario + Rabbids: Sparks of Hope og Red Dead Redemption tilbake på listene, på henholdsvis femte og sjette plass. Etter dette klarte Mario Kart 8 Deluxe å holde unna for The Grinch: Christmas Adventures, som debuterte på åttendeplass, og foran Hogwarts Legacy og Minecraft på Switch.

Detective Pikachu Returns har likevel ikke klart å komme seg til topps, og har faktisk falt helt fra tredje til 22. plass på listene denne uken. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom falt ut av topp ti for første gang siden lanseringen i mai, til tross for uendret salg. Og Forza Motorsport klarte ikke engang å ta seg inn på topp 20, med en debut på 23. plass.

Det er ingen tvil om at den kommende uken blir en utfordring for EA Sports FC 24 å opprettholde sin dominans, ettersom det må holde unna for Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Sonic Superstars og noen få andre spill.

Takk, Gamesindustry.biz.