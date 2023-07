Lords of the Fallen ser bra ut i 17 minutter lang spillpresentasjonen

HQ

Hexworks og CI Games slipper det nye Lords of the Fallen den 13. oktober, og de vet at spillet vil få stor konkurranse i den perioden. Det er sannsynligvis en av grunnene til at de har bestemt seg for å utnytte det faktum at de fleste andre selskaper ikke har startet den skikkelige markedsføringsinnspurten ennå.

De to samarbeidspartnerne har gitt oss en 17 minutter lang gameplay-presentasjon av Lords of the Fallen der vi får se og lære mer om noen av de svært forskjellige spillestilene som er tilgjengelige, hvordan "Dual World"-systemet fungerer, fiendevariasjonen og noen av måtene Unreal Engine 5 gjør dette til et langt penere og bedre spill enn originalen.

Apropos pent, vi har også fått oppdaterte PC-krav, ettersom du trenger mer RAM enn først annonsert for i det hele tatt å kunne spille det. Alt annet er som det var for et par måneder siden.

Minimum (720p med lav kvalitet):





OS: Windows 10 64bit



Prosessor: Intel i5 8400 eller AMD Ryzen 5 2600



Minne: 12 GB RAM



Grafikk: 6 GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 eller AMD Radeon RX 590



DirectX: Versjon 11



Lagringsplass: 45 GB (SSD er å foretrekke, men HDD støttes)



Anbefalt (1080p med høy kvalitet):





OS: Windows 10 64bit



Prosessor: Intel i7 8700 eller AMD Ryzen 5 3600



Minne: 16 GB RAM



Grafikk: 8 GB VRAM NVIDIA RTX-2080 eller AMD Radeon RX 6700



DirectX: Versjon 12



Lagring: 45 GB SSD