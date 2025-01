Lords of the Fallen-utgiver sier nei til "sosiale eller politiske agendaer" fordi det anses som for risikabelt

HQ

For to uker siden fikk vi vite at Arrowhead-sjef og Helldivers II-skaper Johan Pilestedt ikke synes "diversity, equity and inclusion" (ofte forkortet til DEI) er spesielt viktig. I stedet mener han at fokuset bør ligge på å lage gode spill, og skrev følgende på sosiale medier: "Lag gode spill, ikke kom med et samtidspolitisk statement."

Dette temaet har lenge vært en het potet i spillverdenen, og flere utviklere og utgivere har den siste tiden tatt avstand fra konseptet på ulike måter. Nå får vi et nytt bevis på det fra Insider Gaming som rapporterer at Lords of the Fallen-utgiveren CI Games sier (via et møte med investorene, transkribert av Strefa Inwestorów) at det er noe mange spillere ikke ønsker, og at de derfor ikke vil ha noen politiske agendaer i sine titler:

"Selv om noen videospill i det siste har benyttet anledningen til å legge inn sosiale eller politiske agendaer i opplevelsene sine, er det tydelig at mange spillere ikke setter pris på dette, og som et resultat har vi sett en rekke høyprofilerte utgivelser underprestere kommersielt bare i løpet av det siste året.

Spillene våre vil alltid bli utviklet for å maksimere spillernes glede og kommersielle suksess, og derfor kommer vi ikke til å integrere sosiale eller politiske agendaer i disse opplevelsene i fremtiden, ettersom vi har sett hvor stor risiko dette kan utgjøre."

CI Games' administrerende direktør Marek Tyminski presiserte selv på sosiale medier i etterkant at dette er veien å gå, som for virkelig å statuere et eksempel.

Hva synes du selv om det? Det hevdes ofte at det fører til at spillskapere ikke lager spillene de ønsker å lage, fordi de risikerer kritikk og anmelderbombing. På den annen side er det selvfølgelig en risiko for at de som ønsker å lage et spill med for eksempel en alternativ hovedperson, ikke tør på grunn av motreaksjonene det ofte fører til, og dermed bruker andre veier enn den opprinnelige ideen.