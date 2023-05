Lords of the Fallen-gameplay avslører uheldig lanseringsdato

HQ

CI Games og utviklerne i Hexworks har vist frem den nye Lords of the Fallen flere ganger allerede, men alle disse videoene har fokusert på hvor mye bedre alt ser ut takket være Unreal Engine 5. Nå er det tid for litt gameplay og informasjon om lanseringen.

For å svare på det første med en gang: Lords of the Fallen lanseres fredag den13. oktober. Det er verdt å merke seg, ettersom dagens gameplay-trailer gjør det, etter en ganske lang filmatisk åpning, spillet holder seg tro til sine Souls-inspirerte (det har til og med en karakter som cosplayer som Elden Rings Malenia) kamper mens det leverer imponerende grafikk de fleste lignende spill bare kunne ha drømt om før UE5.