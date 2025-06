Lorenzo Musetti gir seg i siste sett i semifinalen i Roland Garros, etter nesten å ha beseiret Alcaraz

HQ

Carlos Alcaraz når Roland Garros-finalen, etter å ha overlevd en av Musettis beste tennisprestasjoner noensinne... som ikke kunne fortsette: 6-4, 6(3)-7(7), 0-6, 0-2. En skuffende avslutning for Musetti, som virkelig ga inntrykk av at han kom til å kunne slå "Carlitos" en gang for alle: spanjolen har vunnet alle kampene de har spilt, bortsett fra deres aller første møte i 2022 (6-1 til Alcaraz i den innbyrdes kampen).

I det første settet dominerte Musetti Alcaraz på en måte vi aldri hadde sett før. Det burde ikke være overraskende, ettersom han, etter Carlos, er den spilleren med best statistikk på grus så langt i år (han tapte for Alcaraz i semifinalen i Roma og finalen i Monte-Carlo i år).

Alcaraz forbedret seg imidlertid i det andre settet, og ting endret seg drastisk i det tredje settet, en 6-0-seier. Det kan skyldes at Musetti mistet selvtilliten eller fokuset, men tilsynelatende hadde han smerter i beinet: Han ba om medisinsk hjelp mellom tredje og fjerde sett, og da han tapte igjen 2-0, bestemte han seg for at det ikke var verdt å fortsette.

Alcaraz skal forsvare tittelen sin mot Novak Djokovic eller Jannik Sinner, vinneren av en annen flott kamp vi får se senere i dag.