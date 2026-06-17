Lorenzo Musetti trekker seg fra Wimbledon etter en skade han pådro seg under Italian Open

HQ

Lorenzo Musetti, den nest beste italienske tennisspilleren etter Jannik Sinner, har kunngjort at han trekker seg fra Wimbledon. Dette er et stort tilbakeslag for ham i en sesong hvor han også gikk glipp av Roland Garros forrige måned, som følge av en skade han pådro seg under Italian Open i begynnelsen av mai.

«Rehabiliteringen går veldig bra, og de medisinske resultatene er lovende. Dessverre har jeg ennå ikke kunnet starte et fullverdig treningsprogram, og etter nøye vurdering har vi kommet til den vanskelige konklusjonen at jeg ikke vil kunne delta i Wimbledon i år», sa den 24 år gamle Musetti på sosiale medier. Han er rangert som nummer 15 i verden, men nådde tidligere i år sin beste plassering noensinne på verdensrankingen – femteplass – etter å ha nådd kvartfinalen i Australian Open. «Det er ikke en enkel beslutning, men det er den riktige. Min prioritet er å komme tilbake på banen i 100 % form.»

Den dårlige nyheten for ham er en god nyhet for en av landsmennene hans, Matteo Berrettini, som nå går inn i turneringens hovedturnering. Berrettini kommer fra å ha nådd kvartfinalen i Roland Garros, noe som hjalp ham med å klatre på rangeringen: han var utenfor topp 100 da deltakerlisten til Wimbledon ble fastsatt, men er nå nummer 49 i verden.