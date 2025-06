Lorenzo Musetti unngår straff for å ha truffet en dommer etter å ha sparket en ball, Tiafoe synes det er "komisk" at han slapp unna med det

HQ

Lorenzo Musetti tok seg videre i kvartfinalen i går, ikke uten problemer, da han slo Frances Tiafoe i fire sett (6-2, 4-6, 7-5, 6-2) og satte opp en semifinale mot Carlos Alcaraz neste fredag. Den italienske spilleren ble imidlertid involvert i en kontrovers da han unngikk straff ved å treffe en linjedommer etter å ha sparket ballen.

Hendelsen skjedde i det andre settet. Musetti fikk ballen til å serve, han bøyde seg ned for å gripe ballen, men klarte det ikke, så han sparket den i frustrasjon... og traff en linjedommer i magen. Han ba kvinnen om unnskyldning og fikk en advarsel for usportslig opptreden av dommeren, men ikke noe mer.

Senere klaget rivalen hans, Frances Tiafoe, over øyeblikket: "Ja, jeg mener, han gjorde det, og ingenting skjedde. Jeg synes det er komisk, men det er hva det er. Ingenting skjedde, så det er egentlig ikke noe å snakke om. Det er åpenbart ikke konsekvent, så det er som det er."

Musetti forsvarte seg og sa at "Det var riktig å få en advarsel, men jeg tror dommeren så at det ikke var noen intensjon med det, og derfor lot han meg nok bare fortsette spillet", og la til at han ba linjedommeren om unnskyldning.