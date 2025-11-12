Los Angeles 2028 bytter rekkefølge på øvelsene, og kvinnenes 100 meter blir OLs første dag

HQ

Arrangørene av De olympiske leker i Los Angeles 2028 har kunngjort en betydelig endring i tidsplanen, og bytter ut friidrett med svømming: Nå vil svømming finne sted i den andre uken, og friidrettsøvelsene vil finne sted i den første uken. Denne endringen var allerede kjent, men i dag fikk vi vite at 100 meter for kvinner vil stå i sentrum, og alle øvelsene, fra innledende løp til finalen, vil finne sted på den første dagen av lekene, lørdag 15. juli 2028.

Shana Ferguson, LA28-sjef for sport og leker, sa at "vi ønsker å åpne med et smell", og at 100 meter for kvinner er "et av de mest sette løpene under lekene".

Endringen vil også gjøre det mulig for flere svømmere å få med seg åpningsseremonien, ettersom mange vanligvis hopper over den når konkurransen starter morgenen etter. "Det er en del av den olympiske opplevelsen vi ønsker at utøverne skal ha under lekene våre", sier Janet Evans, tidligere olympisk mester og LA28s sjef for idrettsutøvere.

Det er fortsatt tre år igjen, så mye kan skje: Vil Paris 2024-mesteren på 100 meter, Julien Alfred, sølvmedaljevinneren Sha'Carri Richardson eller den nåværende verdensmesteren Melissa Jefferson-Wooden være å se på banen i Los Angeles?