Los Angeles 2028: detaljer om åpningsseremonien og hele programmet offentliggjort tre år i forveien

HQ

Om tre år fra nå vil de olympiske leker i Los Angeles 2028 finne sted. Detaljer om åpningsseremonien ble avslørt i går, 14. juli 2025, tre år før lekene begynner fredag 14. juli 2028.

Og seremonien vil gjøre god bruk av byens ikonografi og finne sted på to forskjellige arenaer, LA Memorial Coliseum, stadionet som først ble bygget i 1923, og som var vertskap for de olympiske leker i 1932 og 1984, og SoFi Stadium i Inglewood, nåværende hjemsted for NFL-lagene Los Angeles Rams og Los Angeles Chargers, som skal være vertskap for svømmestevnene.

Organisasjonen håper med vilje å få med seg den ikoniske "gylne timen" med solnedgang, så det hele starter kl. 17.00 lokal tid. Det er dårlige nyheter for oss europeiske fans, ettersom det starter kl. 01:00 BST, kl. 02:00 CEST dagen etter, lørdag 15. juli 2028.

Vi må være oppe hele natten hvis vi vil få med oss mange av begivenhetene. Hvis du er veldig, veldig grundig, kan du allerede nå begynne å planlegge seeropplevelsen, ettersom den fullstendige timeplanen for alle arrangementene i løpet av de to ukene lekene varer, fra 12. til 30. juli, har blitt offentliggjort. Du kan lese den her, dag for dag og økt for økt.

Med tre år igjen kan den naturligvis bli endret, men noen avgjørelser er hugget i stein, som å bytte om på friidretts- og svømmekonkurranser, slik at friidrettsøvelsene nå finner sted i den første uken. "OL-planen er nøye utarbeidet for å sikre at verdens beste idrettsutøvere kan konkurrere i LA", sier LA28-sjef Reynold Hoover til Reuters.

Totalt 844 arrangementer med billett til de tredje olympiske lekene som skal arrangeres i Los Angeles. Gleder du deg til Los Angeles 2028?