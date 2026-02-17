Los Angeles 2028-styreleder bedt om å gå av av LA-ordføreren på grunn av intime e-poster med Jeffrey Epsteins barnesex-trafikant

HQ

Casey Wasserman, leder av Los Angeles' organisasjonskomité for De olympiske og paralympiske leker 2028, har blitt bedt om å trekke seg av Los Angeles' ordfører Karen Bass på grunn av sin omgang med Jeffrey Epsteins tidligere kjæreste og dømte barnesexhandler Ghislaine Maxwell. Denne måneden ble det avdekket at Wasserman og Maxwell hadde hatt intime samtaler i mer enn to tiår.

Bass sa at hun ikke har makt til å sparke Wasserman, og at styret i Los Angeles 2028 har bestemt seg for ikke å sparke ham, men "min jobb som borgermester i Los Angeles er å sørge for at byen vår er fullstendig forberedt på å arrangere det beste OL som noen gang har skjedd i olympisk historie."

Wasserman, den amerikanske idrettsagenten som ledet det vellykkede budet for de olympiske leker i 2028 i 2017, sa at han dypt beklaget e-postene som ble delt med Maxwell, og at han aldri hadde hatt noe forhold til Epstein, annet enn å møte ham en gang i 2003, da Wasserman og hans daværende kone fløy til et humanitært oppdrag i Afrika i Epsteins fly.

I 2021 ble Ghislaine Maxwell funnet skyldig i sexhandel for Jeffrey Epstein og dømt til 20 års fengsel: Hun lokket til seg tenåringsjenter som skulle misbrukes seksuelt av Epstein.

Selv om Wasserman ikke har blitt funnet skyldig i noe galt, har hennes nære forhold til en av Epsteins sexhandlere økt presset for å få ham til å gå av. Før Los Angeles-ordføreren har også mange medlemmer av Los Angeles County og byrådet bedt om hans avgang fra de olympiske leker i Los Angeles 2028.