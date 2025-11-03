Los Angeles Dodgers' forsvar av MLB-tittelen kalt "tidenes beste World Series "

HQ

Los Angeles Dodgers forlenget sin regjeringstid i MLB ved å vinne 2025 World Series, ta best-av-sju-sluttspillet til kamp 7 og slå Toronto Blue Jays, med Shohei Ohtani som ledet et comeback fra 3-0 under til en 5-4-seier, og noen kaller det allerede den beste kamp 7, eller til og med den beste verdensserien gjennom tidene, med det største samlede publikummet mellom USA, Canada og Japan (32,6 millioner) siden 2016.

Allerede før verdensserien startet, var det noen som kalte det en "David mot Goliat"-serie for Toronto (i fjor slo Los Angeles New York Yankees 4-1). Det kanadiske laget var imidlertid svært nær ved å overraske mesterne og vinne en tittel de ikke har vunnet siden 1993, en seier som ville ha gitt gjenklang også utenfor sportens verden, med det anspente forholdet mellom Canada og president Donald Trump som bakteppe.

Men Toronto-manager John Schneider sa, til tross for skuffelsen, at de har satt "en ny forventning og en ny standard, og de gjorde det med mye hardt arbeid (via Reuters). I mellomtiden sa den mangeårige kommentatoren Mike Lupica at "det har aldri vært en bedre Game 7 enn den vi fikk i Toronto, og det har aldri vært en bedre World Series enn denne."