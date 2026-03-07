Los Angeles Dodgers gir bort Yoshi-bobblehead-figurer med en baseballhatt

HQ

Los Angeles Dodgers, et av de største lagene i MLB, har lansert en kampanje sammen med Universal og Nintendo i forbindelse med Super Mario Galaxy Movie, som har premiere 1. april. Som du sikkert allerede vet, er Yoshi en av hovedattraksjonene i filmen, og Los Angeles Dodgers vil lansere en eksklusiv Yoshi-figur i begrenset opplag, kledd med Dodgers-trøye, lue og baseballhanske.

Bobblehead-figuren vil ikke bli solgt, men i stedet bli gitt til Dodgers-fans som besøker stadion den 31. mars, til en kamp mot Cleveland Guardians på Dodgers Stadium, dagen før filmen har premiere. De første 40 000 fansen som kommer på stadion vil motta figuren, som sikkert vil skyte i været timer senere på eBay...

Kul kampanje, men ... hvorfor? Vel, denne kampanjen er laget fordi en av stjernene i Dodgers heter Yoshinobu Yamamoto. En tilfeldighet som MLB-laget og Universal brukte til å markedsføre filmen.

Super Mario Galaxy Movie slippes 1. april, og den endelige traileren vil bli avslørt på mandag under en Nintendo Direct.