Los Angeles Dodgers Stadium vil være vertskap for baseball i OL i Los Angeles 2028, andre arenaer bekreftet

Sommer-OL i Los Angeles 2028 vil introdusere nye og tilbakevendende idretter, som flaggfotball, cricket (som kommer tilbake for første gang siden 1900) og baseball (som bare dukker opp sporadisk, blant annet i Tokyo 2020 og Beijing 2008). Det er naturlig at baseball får rampelyset i USA, og denne uken ble det bekreftet hvor OL-konkurransen skal finne sted: Det blir på en av de mest symbolske ballparkene, Dodger Stadium.

Los Angeles Dodgers er selvfølgelig regjerende mestere i Major League Baseball, etter å ha beseiret New York Yankees i World Series 2024. Men når man planlegger en OL-konkurranse på en MLB-stadion, oppstår det et problem: OL finner sted midt i den ordinære MLB-sesongen, noe som betyr at MLB-spillere, noen av de beste i sporten, ikke deltar. Dette kan imidlertid endre seg, ettersom Rob Manfred, MLB-kommissær, har sagt at ideen om å sette Major League-sesongen på pause under OL har vært diskutert.

Andre idrettsarenaer i Los Angeles og California-området ble bekreftet denne uken, blant annet Peacock Theatre for boksing (som vender tilbake etter å ha inngått en avtale med det nyopprettede World Boxing Federation), Venice Beach for triatlon, cricket i Fairgrounds i Pomona, og til og med Universal Studios Lot som skal brukes til squash.