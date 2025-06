Los Angeles Dodgers, under kritikk for sin taushet om anti-immigrasjonsrazziaene, nekter ICE agenter adgang til stadion

HQ

Los Angeles Dodgers, baseballaget i Los Angeles med mange latinamerikanske fans, har fått mye kritikk de siste ukene på grunn av sin taushet om Donald Trumps innvandringsrazziaer i Los Angeles, som førte til protester i Los Angeles, som ble slått hardt ned av nasjonalgarden og US Marines, og som senere spredte seg til hele landet.

Fansen har bedt klubben om å ta til motmæle mot razziaene og den brutale politistyrken, men så langt har de ikke sagt noe. Helt til i går kveld, da de kunngjorde på X at de hadde nektet agenter fra US Immigration and Customs Enforcement (ICE) adgang til parkeringsplassen ved Dodger Stadium.

"I morges kom ICE agenter til Dodger Stadium og ba om tillatelse til å få tilgang til parkeringsplassene. De ble nektet adgang til eiendommen av organisasjonen", sa Dodgers. US Immigration and Customs Enforcement svarte imidlertid på innlegget og sa at det er falskt, og at de aldri var der.

"Dette hadde ingenting med Dodgers å gjøre. CBP-kjøretøyene var på stadionparkeringen i en kort periode, uten at det hadde noe med noen operasjon eller håndhevelse å gjøre", sier Tricia McLaughlin, talsperson for DHS, i en uttalelse (via Reuters).

Fans av baseballaget, som er en viktig kulturell hjørnestein i byen, er skuffet over at klubben, som har stor innflytelse i byen, ikke har støttet innvandrerbefolkningen, som utgjør en stor del av deres fans. Deres motstand mot de innvandrerfiendtlige agentene på stadion er deres eneste offentlige kommentar til Trumps razziaer.