Los Angeles Lakers blir solgt igjen: denne gangen til Josh Kushner og Bob Iger for 12,5 milliarder dollar
Den ikoniske NBA-klubben selges for et rekordbeløp på 12,5 milliarder dollar.
Los Angeles Lakers blir solgt igjen. Det er bare 10 måneder siden NBA godkjente salget av basketballfranchisen for 10 milliarder dollar, fra Buss-familien, som har eid laget siden 1979, til Mark Walter, administrerende direktør i holdingselskapet TWG Global.
Men det har nå kommet frem at Josh Kushner og Bob Iger kjøper en kontrollerende eierandel i det ikoniske laget, noe som øker prisen til 12,5 milliarder dollar. Josh Kushner er broren til USAs president Donald Trumps svigersønn Jared (og skal angivelig ha vært involvert i FIFAs opprinnelige planer om å selge andeler i verdensmesterskapet til investorer), og Bob Iger er tidligere administrerende direktør i The Walt Disney Company, fra 2005 til 2020 og fra 2022 til 2026.
«Som livslange NBA-fans er vi dypt beæret over muligheten til å bli forvaltere av Los Angeles Lakers, en av verdens mest ikoniske sportsfranchiser. Vi har enorm respekt for lederskapet og visjonen til Jerry og Jeanie Buss,» sa Kushner og Iger i en uttalelse. «Vårt langsiktige mål er å bygge videre på dette fundamentet, konkurrere på høyeste nivå og tjene dette ekstraordinære laget, dets fans og byen Los Angeles.»
Salget av majoritetsandelen i Los Angeles Lakers for 12,5 milliarder dollar gjør dette til det dyreste salget av en sportsklubb eller et lag i historien, etter det forrige salget av laget i fjor på 10 milliarder dollar og salget av Seattle Seahawks i år for 9,6 milliarder dollar, ifølge ESPN.