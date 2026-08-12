Los Angeles Lakers blir solgt igjen: denne gangen til Josh Kushner og Bob Iger for 12,5 milliarder dollar

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Los Angeles Lakers blir solgt igjen. Det er bare 10 måneder siden NBA godkjente salget av basketballfranchisen for 10 milliarder dollar, fra Buss-familien, som har eid laget siden 1979, til Mark Walter, administrerende direktør i holdingselskapet TWG Global.

Men det har nå kommet frem at Josh Kushner og Bob Iger kjøper en kontrollerende eierandel i det ikoniske laget, noe som øker prisen til 12,5 milliarder dollar. Josh Kushner er broren til USAs president Donald Trumps svigersønn Jared (og skal angivelig ha vært involvert i FIFAs opprinnelige planer om å selge andeler i verdensmesterskapet til investorer), og Bob Iger er tidligere administrerende direktør i The Walt Disney Company, fra 2005 til 2020 og fra 2022 til 2026.

«Som livslange NBA-fans er vi dypt beæret over muligheten til å bli forvaltere av Los Angeles Lakers, en av verdens mest ikoniske sportsfranchiser. Vi har enorm respekt for lederskapet og visjonen til Jerry og Jeanie Buss,» sa Kushner og Iger i en uttalelse. «Vårt langsiktige mål er å bygge videre på dette fundamentet, konkurrere på høyeste nivå og tjene dette ekstraordinære laget, dets fans og byen Los Angeles.»

Salget av majoritetsandelen i Los Angeles Lakers for 12,5 milliarder dollar gjør dette til det dyreste salget av en sportsklubb eller et lag i historien, etter det forrige salget av laget i fjor på 10 milliarder dollar og salget av Seattle Seahawks i år for 9,6 milliarder dollar, ifølge ESPN.