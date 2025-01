Los Angeles Lakers og Clippers NBA-kamper som ble utsatt på grunn av skogbranner, vil bli spilt i natt

HQ

Skogbrannene i Los Angeles er ennå ikke over. Ødeleggelsene (23 000 acres, eller 9 307 hektar) og dødstallene (24 i skrivende stund) fortsetter å stige, men NBA har bestemt seg for å flytte de utsatte kampene for de lokale lagene Los Angeles Lakers og Los Angeles Clippers, og de vil finne sted i kveld, begge klokken 22:30 ET mandag 13. januar (det er 03:30 GTM, britisk tid, på tirsdag; 04:30 CET).

Los Angeles Lakers skal spille fem hjemmekamper de kommende dagene, og starter med Victor Wembanyamas lag San Antonio Spurs. Los Angeles Clippers skal også spille en kamp mot Miami Heat, den siste kampen før Jimmy Butlers utestengelse oppheves.

Clippers' trener Tyronn Lue sa at "forhåpentligvis kan vi bringe en slags glede med spillet og litt samhold og prøve å få folk til å smile i tøffe tider", men sa at det er vanskelig å tilnærme seg en kamp "fordi livet er større enn basketball".

Lakers' trener JJ Redik er en av dem som har mistet leieboligen sin, samt det meste av familiens eiendeler, i flammene. For å hjelpe de som har mistet alt, har Los Angeles Lakers annonsert planer om en innsamlingsaksjon i forbindelse med sine kommende hjemmekamper.