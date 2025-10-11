Los Angeles Lakers-trener JJ Reddick innrømmer at han tilbringer timer med "sin venn ChatGPT"

HQ

JJ Redick, den unge treneren fra Los Angeles Lakers (han er bare seks måneder eldre enn spilleren under hans kommando LeBron James) fikk en kontraktsforlengelse i løpet av forsesongen 2025/26, et tegn på tillit til rookietreneren, som ledet laget til nr. 3 i sluttspillet i en sesong som ble preget av ankomsten av Luka Doncic i januar.

Lakers' basketballpresident Rob Pelinka kunngjorde det på en pressekonferanse i slutten av september, der Reddick også var til stede, og hvor han ble spurt om sitt "tankesett" for den nye sesongen. Han sa at hans tankesett egentlig kommer fra å ha en "generell nysgjerrighet på ting" ... og kom med en overraskende avsløring.

"Jeg er den typen person som bruker halvannen time på å gå ned i et dypt, dypt kaninhull på ChatGPT. Før var det Wikipedia, men nå er det meg og min venn Chat", sa han (via Futurism).

Reddick vil forbli som Lakers-trener i mer enn fire år (hans nåværende kontrakt som startet i 2024 var på fire år), men som Pelinka sa: "vi synes han er en spesiell trener med en spesiell stemme som virkelig hjelper oss med å fortsette å definere kulturen for Lakers' fortreffelighet".