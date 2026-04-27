Los Angeles Thieves kronet Call of Duty League 2026 Minor 1 mestere

Selv om det ikke er helt en større begivenhet og ikke belønner den samme mengden premiepenger eller Call of Duty League-poeng, er det fortsatt en imponerende bragd å vinne en CDL Minor og en som belønner viktige poeng når vi går inn i siste halvdel av sesongen.

For dette formål, i løpet av helgen, ble den første mindreårige av 2026 CDL-sesongen avsluttet, med en stor finale der Los Angeles Thieves kastet ned med Miami Heretics. Til slutt gikk til fordel for det LA-baserte laget, Thieves beseiret Heretics på en 4-2 måte, et resultat som gjør at det vinnende laget hopper opp på sesongens samlede stilling og nå er komfortabelt fjerde sammenlagt og innen rekkevidde av tredje.

Når det gjelder hva som er neste for CDL, vil det være ytterligere to uker med vanlig online kvalifiseringsaksjon for Major III, alt før denne store turneringen finner sted i Atlanta, Georgia mellom 15. og 17. mai. For øyeblikket leder FaZe Vegas, Paris Gentle Mates, Vancouver Surge, og Toronto KOI kvalifiseringstabellen etter å ha vunnet sine to første kamper, med Los Angeles Thieves og OpTic Texas for øyeblikket ubeseiret i Major III også, men med bare ett spill under beltet.