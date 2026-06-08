Los Angeles Thieves vinner Call of Duty League 2026 Minor II

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Mens æren må gis til Los Angeles Thieves for Call of Duty League-laget som viser seg å være en naturkraft i esport, en bragd den har sikkerhetskopiert dette nok en gang ved å vinne Minor II-turneringen i helgen, kan man ikke la være å være oppmerksom på situasjonen som har utfoldet seg med hensyn til OpTic Texas, som blir, ærlig talt, flaskejobber.

https://x.com/CODLeague/status/2063757348607291415

Så langt denne CDL-sesongen har det blitt arrangert fem turneringer, inkludert tre Majors og to Minors, og utrolig nok har laget OpTic Texas klart å stille i fire av fem finaler og ikke vunnet noen av dem.

Jepp, trenden fortsatte den siste helgen under Minor II-arrangementet, som tilbød en finale som satte Los Angeles Thieves og OpTic Texas mot hverandre, noe som gjorde for en omkamp av Major III-finalen fra noen uker siden. Resultatet endte til slutt med å bli det samme, da Thieves sendte Texas hjem med 4-2, og dermed sikret seg nok et trofé i år og sendte Texas hjem med halen mellom beina.

Nå som dette er i bøkene, er det to uker til med Major IV-kvalifiseringer igjen før sesongens siste Major arrangeres i Paris, Frankrike. Så langt er OpTic Texas et av de best plasserte lagene til dette arrangementet, med en ubeseiret rekord i kvalifiseringen, en prestasjon laget har gjenspeilet i de fleste andre kvalifiseringsrundene, ettersom det komfortabelt er det beste laget i den ordinære sesongstillingen til tross for at det ikke har vunnet en faktisk turnering (det har 465 poeng, 80 poeng klar av LA Thieves).