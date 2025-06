Løs gåter ved å lage utklippsbøker i Instants som plutselig er lansert

Vi har allerede blitt velsignet med mange spennende avsløringer og kunngjøringer som en del av det pågående Wholesome Games Direct -showet, men dette utvides bare ytterligere. Under showet dukket utvikleren Endflame opp for å kunngjøre at det gåtefulle utklippsbokspillet Instants nå er tilgjengelig.

Fans på PC (via Steam og Epic Games Store) og på Nintendo Switch (det finnes ingen egen Switch 2-versjon... ennå) kan få tak i en kopi av spillet, som i henhold til spillets beskrivelse krever at spillerne gjør følgende :

"Sett sammen et kronologisk puslespill av familiebilder og ordne dem i album for å avdekke en rørende familiehistorie! Slipp kreativiteten løs og dekorer albumene med flere utklippsbokverktøy!"

Kommer du til å sjekke ut Instants?