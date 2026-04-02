Løsningen på økte priser på spillmaskinvare er å "kvitte seg med konsoller", sier analytiker

Det virker som en uheldig sannhet at videospillkonsoller snart vil være betydelig dyrere enn de var for ti og tjue år siden. Ryktene om at PlayStation 6 vil koste 1000 dollar ved lansering fortsetter å sirkle, uansett hvor ubegrunnede de måtte være i skrivende stund. I den prisklassen er det mange som kanskje ikke har råd til oppgraderingen, men en analytiker har kanskje en løsning på problemet.

Spillindustrianalytiker Michael Pachter mener fremtiden ligger i strømming og strømming alene. I podcasten sin sa han at vi til og med kan komme til å se slutten på konsoller i fremtiden. "Jeg tror prisene kommer til å fortsette å stige, og jeg tror løsningen på det er å kvitte seg med konsoller og gå over til strømming av spill på TV-en," sa han, og hevdet også at han har spådd slutten på konsollenes livssyklus i 10 år.

Det ser ut til at neste konsollgenerasjon vil være markant forskjellig fra det vi har sett tidligere. PlayStation 6 og Project Helix vil ikke konkurrere head-to-head etter utseendet på ting, ettersom de sikter mot forskjellige målgrupper. Hvis prisene også går i ballong, er det sannsynlig at dette kan være en neste generasjons opplevelse hemmet av nåværende generasjons påhengere. Hvis du trodde PS4 varte for lenge, kan du forestille deg hvor lenge Sony må fortsette å legge ut nye spill på PS5 for å holde den brukerbasen fornøyd.

Den fullstendige slutten på videospillkonsoller virker ikke som et levedyktig alternativ. Det er vanskelig å forestille seg en fremtid der Nintendo ikke kaster en eller annen gal maskin på oss, for eksempel. Men når det gjelder Sony og Microsoft, er det tydelig at de begge også er interessert i spillstrømming, og kanskje prøver å knekke den akkurat som Pachter spår.