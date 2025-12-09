Lost and Found Co. lanseres i februar 2026

Som en del av indie-stacked Wholesome Snack Showcase, gjorde utvikleren Bit Egg Inc en opptreden for å dele den offisielle lanseringsdatoen for det skjulte objekt-eventyrspillet som er kjent som Lost and Found Co.

Lost and Found Co. vil se etter å lansere på PC via Steam så snart som 11. februar 2026, og det vil være på denne datoen at spillerne vil kunne begynne sin reise som praktikanten Ducky, som jobber for en magisk oppstart som ser ut til å hjelpe folk med å finne sine tapte gjenstander og eiendeler.

Hele spillet vil inneholde en enspillerkampanje med ekstra bonusnivåer for å utfordre spillerne, sammen med interaktive nivåer og et kontor som kan tilpasses og innredes slik at det passer hver enkelt spiller. Det vil også være påskeegg og hemmeligheter å finne, for de som har et skarpt øye.

Nå som lanseringsdatoen nærmer seg, kan du ta en titt på Lost and Found Co. nedenfor.