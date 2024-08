Lost in Random får en oppfølger med tittelen The Eternal Die, med lansering i 2025

Selv om du sannsynligvis kjenner igjen Lost in Random, ettersom action roguelite-tittelen ble sett på som en av EAs Originals for noen år siden, kan denne neste nyheten overraske deg. Fordi en oppfølger til det unike spillet har blitt kunngjort, med Thunderful tappet som utvikler og utgiver.

HQ

Det vil bli kjent som Lost in Random: The Eternal Die og vil tjene som neste kapittel i serien. Vi kan forvente oss et eventyr der "Aleksandra, tidligere kjent som Dronningen, og hennes følgesvenn, Fortune, har blitt fanget inne i Den evige dø, der en ond Storyteller planlegger deres siste kapittel."

Med dette i tankene vil denne oppfølgeren ta spillerne med inn i en verden der de skal kjempe seg gjennom tilfeldig genererte fangehull fra et mer isometrisk perspektiv og unngå kulehell-lignende objekter på gigantiske brettspill for å gjøre krav på en ultimat skatt og unnslippe en labyrint der, som i den opprinnelige tittelen, Random Rules.

Ettersom Lost in Random: The Eternal Die nettopp har blitt annonsert, er alt vi vet at spillet kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch en gang neste år. Det er ingen fast dato ennå, men vi har noen få bilder å vise frem for øyeblikket.