Lost in Random-skaperne presenterer det nye eventyrspillet The Midnight Walk

Under kveldens State of Play-sending debuterte utvikleren Moonhood Studios, et studio som består av skaperne av Lost in Random, sitt neste og debutprosjekt. Dette er kjent som The Midnight Walk, og er et eventyrspill som tar spillerne gjennom en skummel og foruroligende verden som ser ut til å ha en lignende designstil som verdenen til Random.

Også dette spillet ser ut til å ha en kunststil og en retning som ser ut som stop-motion, og grunnen til at det ser slik ut er at spillet er laget av leire og deretter 3D-skannet inn i spillmotoren. Moonhood har forklart denne prosessen og hvordan den fungerte i et innlegg på PlayStation Blog.

"Sammen må dere begi dere nedover The Midnight Walk - en farlig, marerittaktig motorvei, og på veien må dere overleve fem merkelige historier om ild; både dens livgivende varme og dens iboende fare. Du vil overliste uhyggelige fiender, møte fantastiske følgesvenner og beundre den håndlagde verdenen vår. Det stemmer: Hver eneste ressurs i spillet ble først skulpturert i leire før den ble 3D-skannet inn i spillet og animert i stop motion-stil!"

Siden vi bare har sett en kunngjøringstrailer for The Midnight Walk, er detaljene om spillet knappe. Det vi imidlertid vet, er at tittelen vil debutere på PS5 og vil kunne spilles i PS VR2 også når det debuterer våren 2025.