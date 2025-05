Lost in Random: The Eternal Die lanseres den 17. juni

HQ

Lost in Random: The Eternal Die har endelig fått sin utgivelsesdato. I etterfølgeren til actioneventyret fra 2021 tar vi på oss rollen som det forrige spillets antagonist, dronning Aleksandra, i forsøket på å beseire den svarte terningen.

Spillet tar en roguelite-vinkling på Lost in Random-verdenen, og som avslørt i en ny trailer, vil vi kunne sjekke ut den blandingen selv den 17. juni. Eller, hvis du vil få det noen dager tidligere, kan du kjøpe Fortune Edition og spille fra 13. juni.

Lost in Random: The Eternal Die Fortune Edition kan spilles nå via en demo på Steam og Xbox. Vi har også tilbrakt litt tid med spillet, og du kan lese vår forhåndsvisning av det her.

Lost in Random: The Eternal Die Fortune Edition lanseres 17. juni til Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC og PS5.