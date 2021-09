Lost Judgment kritiserer "crunch"-kultur

HQ

I fjor skrev jeg om at The Last of Us: Part II har et samleobjekt som refererer til den såkalte "crunch"-kulturen Naughty Dog er kjent for, altså at utviklerne jobber veldig mye overtid, og det er ikke bare kennelen som ønsker å ta opp temaet i sitt nyeste spill.

For Ryu ga Gotoku Studio gjør noe lignende i det kommende Lost Judgment. Jeg skal ikke røpe hvordan hele sideoppdraget som fokuserer veldig på hvor hardt det er å jobbe i spillindustrien utfolder seg, men kort sagt handler det om å finne en spillregissør som plutselig har forsvunnet kort tid før spillets lansering. Du kan se et par eksempler på begrunnelsene han gir når Yagami-san finner han i bildene under.

Tror du dette er utviklernes måte å rope om hjelp på, bare en spøk eller noe annet?