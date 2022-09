Spillverdenen er fylt til randen med kopier. Noen veldig bra, andre klart dårligere. Stor popularitet betyr selvsagt alltid at andre utviklere med mindre fantasi ser både én og 122 000 ganger på produktet som er i søkelyset og kopierer så mye som mulig, og opp gjennom årene har vi selvsagt vært borti haugevis av direkte plagiering. Jeg husker hvordan Great Giana Sisters kopierte Nintendos suksessoppskrift som de baserte Super Mario Brs. på, hvordan Heretic plagierte Doom, hvordan Banjo Kazooie kopierte Super Mario 64 og hvordan Haze plagierte Halo. Vi har også Forza Motorsport som stjal hele grunnkonseptet og oppsettet fra Gran Turismo, Crash Team Racing som tok 98% av det som gjorde Mario Kart til en supersuksess, Minecraft var i høy grad et plagiat av Infiniminer mens Dantes Inferno var en uforskammet God of War-kopi.

Som sagt er det gode kopier som videreutvikler et populært, interessant konsept og så er det de virkelig skamløse som ikke har noe nytt eller unikt å komme med i det hele tatt, og bare vil ri på en bølge av allerede etablert suksess. Et slikt spill er sjelden veldig morsomt å tilbringe tid med, og det kan oppsummere tiden min med kinesiske Netease sin seneste storsatsing Lost Light. Jeg har kjedet meg i time vis. Bare masse kjedsomhet. Og jeg har dessverre ikke så mye fint å si i denne anmeldelsen i det hele tatt.

Det blir fort åpenbart hva Netease har gjort her og hvordan ordren fra spillgigantens ledere opprinnelig så ut. "Kopier Escape From Tarkov, det virker populært, og krydre det med en liten teskje PlayerUnknown's Battlegrounds". Det er sikkert litt av The Division 2 i Lost Light også, men først og fremst har de vært voldsomt opptatt av å plagiere Escape From Tarkov ned til den minste mikrodetalj. Lost Light er altså et survival actionspill hvor mye dreier seg om utstyr og hele tiden sørge for å bygge dingser med ting du finner. Det er for øyeblikket tre kart hvorav to (lageret og skogen) er regelrette kopier av to av banene fra Tarkov, og jeg ville virkelig ikke blitt overrasket om det skulle vise seg at dette spillet i nær fremtid blir fjernet fra alle plattromer på grunn av trusler fra Tarkov-studioet Battlestate Games.

I Lost Light, akkurat som i Tarkov, starter alt med at jeg blir bedt om å velge kjønn. Jeg bygger en kvinne som jeg døper Margareta, og eter å ha klikket som en villmann i historiens mest uoversiktlige menyer, befinner jeg meg i lageret jeg snakket om tidligere, og blir skutt på fra alle tenkelige retninger. Etter dette er det nødvendig å snike litt, finne et våpen, noen bandasjer, en skuddsikker vest og en hjelm og så begynne å ta ned fiender. Hver fiende brøler veldig høyt når du som spiller nærmer deg og han/hun så står stille og skyter på deg med en rett og slett uhyggelig presisjon, og for å så effektivt som mulig sende disse til dødsriket for så å kunne plyndre tingene deres, gjelder det å skyte fra dekning.

Kampene foregår mot datastyrte motstandere og etter ca 90 (!) minutter med opplæring (som er noe av det dummeste jeg noen gang har opplevd) kan du få hjelp fra andre spillere som også løper rundt i de trange lokalene på jakt etter bedre utstyr. Etter å ha fullført opplæringen får jeg begynne å skyte på andre (ekte) spillere, og selv om det er morsommere enn de helt hjernedøde datastyrte motstanderne, er det et grått teppe av konsentrert kjedsomhet over hele dette spillet som demper alt som er morsomt ved å skyte andre spillere i hodet med en automatkarbin.

Etter hver fullført kamp blir du kastet tilbake til "basen" din hvor det gjelder å administrere inventaret ditt som raskt fylles opp med all dritten, og her har Netease virkelig gjort sitt ytterste for å kopiere hver eneste mikromillimeter av systemet som Escape From Tarkov er basert på, uten å forstå hva som gjør inventory-delen av det spillet bra. Her har de rotet til alt i den grad at det føles som en parodi på et dårlig mobilspill, med masse menyklikk på bittesmå miniknapper som du guides gjennom av en lysegrønn liten hånd som beveger seg rundt skjermen som en rabieskanin. "Klikk her! Klikk her! Nå her! Klikk her! Og her! Her! Klikk her"... Det blir fort meget frustrerende.

Jeg er ikke en stor fan av verken Battlegrounds, The Division 2 eller Tarkov, men jeg ser absolutt kvaliteten i alle tre spillene. Det jeg imidlertid ikke kan få meg til å se er hvordan noen ville ønske å spille Lost Light i stedet for en av de tre titlene, da dette føles litt som når du bestiller Escape From Tarkov fra Wish og får en dårlig kinesisk kopi.