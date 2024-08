Lost Records: Bloom and Rage er Life is Strange sin gjenfødelse

HQ

Det er en grunn til at mange setter Life is Strange-serien høyt og holder den i en spesiell del av sine hjerter og sinn. Det er fordi i det som for ti år siden var en bransje som (i likhet med de fleste andre bransjer) ble oppfattet som rettet mot en svært spesifikk demografi - med lettkledde kvinnelige karakterer, butchete og maskuline menn og svært lite som gikk utover det status quo som samfunnet gradvis har blitt mer og mer aksepterende overfor i årene som har fulgt - fungerte Life is Strange som et vendepunkt og en dristig påminnelse om at mennesker er svært komplekse og generelt sett så unike at de ikke kan pakkes inn i et par stereotypier. Utenom kampspill og japanskutviklede titler føles figurene i videospill i dag mer og mer som virkelige mennesker du kan møte på gaten, og selv om jeg ikke vil gå så langt som å si at vi kan takke Life is Strange for det, kan man ikke nekte for at denne serien har hatt en innvirkning.

Grunnen til at jeg tar opp dette, er at jeg har fått muligheten til å teste rundt en time av Don't Nods kommende prosjekt Lost Records: Bloom and Rage. Dette er et fortellertungt eventyr som dreier seg om fire kvinner som mimrer tilbake til en spesielt minneverdig sommer i 1995 og hendelsen som formet livene deres for alltid etter den. Det er i realiteten en karakterstudie som presenterer fire utrolig detaljerte og avskrekkende autentiske individer som danner grunnlaget for en større historie som handler om selvutforskning, om å overvinne tenåringslivets utfordringer og om å få nye venner. Igjen er den veldig Life is Strange i så måte.

Historien er lineær og følger en veldig spesifikk sti som du deretter kan forme til din egen ved å utforske, oppdage nye dialogalternativer og hemmeligheter, og deretter sette dem ut i praksis under samtaler og viktige øyeblikk for å drive kjernefortellingen ned en annen vei. Dette er ikke akkurat unikt, for vi ser også skrekkentusiastene på Supermassive for one gjøre det samme gang på gang, men det betyr at du kan sette ditt preg på en historie som ellers ville manglet mye spillerinteraksjon. I likhet med Supermassive's innsats, andre verk fra Don't Nod, Telltale prosjekter, og så videre, må du være oppmerksom mens du tøffer gjennom historien ettersom mange dialogalternativer er tidsbestemte og begrensede, og dette sørger for at du holder fokus selv i de langsommere periodene.

Det skal sies at i motsetning til noen av de andre narrativtunge eventyrene du har spilt, ligner Lost Records mer på Life is Strange i tempoet, noe som betyr at du får en historie som ikke haster noe sted, som legger vekt på de mindre og mer ubetydelige interaksjonene, og som prøver å tegne et komplett bilde av karakterene og verdenen de lever i. Som jeg sa for et øyeblikk siden, har Don't Nod nok en gang levert en skremmende autentisk karakterstudie her, ettersom hver og en av de unge jentene (husk at historien utspiller seg mellom nåtiden og 1995, da jentene var tenåringer) er troverdige modeller som ikke føles konstruerte. De har feil og mangler, er engstelige, kommer i alle proporsjoner og størrelser, og er generelt sett gode eksempler på inkludering - som man kan forvente av en rollebesetning fra Don't Nod.

Lost Records oppfordrer spillerne til å fortape seg i bindevevet mellom nøkkeløyeblikkene. Du får utforske hovedpersonen Swanns soverom, og lærer mer om hennes personlighet og fortid ved å plukke opp gjenstander og mimre, før du går videre til Noras garasje og gjør noe lignende der, før du gjør deg klar til å lytte til Nora og Autumns band i aksjon, noe du kan påvirke ved å fikle med en trommesamplingsmaskin. Deretter drar du ut i villmarken for å filme en musikkvideo og få de medvirkende til å samhandle med hverandre, noe som ytterligere avslører ulike personlighetstrekk, for eksempel at Kat er innadvendt og at Autumn har et vanskelig forhold til faren sin. Det er de små delene som binder sammen helheten som gjør at dette spillet utmerker seg og skiller seg ut, men det vil ikke være noe for alle.

Og det er fordi Lost Records er et spill med et veldig jevnt tempo. Det er faktisk så jevnt at du til tider vil slite med å holde fokus og engasjement, noe som utvilsomt ville vært et mye større problem hvis det ikke var for videoopptaksmekanikken og den slående kunstregien og scenografien.

For å holde det hele friskt, kan Swann ta opp hva hun vil mens hun utforsker de ulike delene av historien. Noen deler er obligatoriske og en del av den overordnede fortellingen, men det er også mange muligheter til å filme flere elementer i verden for å krysse av det som i praksis er en sjekkliste med oppgaver. Det kan for eksempel være å dokumentere ulike fuglearter i nærområdet, filme ulike vinkler av det uvanlige vanntårnet, filme Swanns katt hver gang den gjør noe spesielt, og så videre. Dette er ikke bare viktig for å fylle ut samleobjektene, men også fordi de opptakene du har gjort på hjemmebane vil bli brukt i en samlevideo (musikkvideoen jeg nevnte tidligere) på slutten av hvert eneste store kapittel i historien, som en slags oppsummering og et nostalgisk tilbakeblikk på det som nettopp har skjedd. Det beste med dette er at mens selve spillet er fantastisk med vakre, livlige og fargerike utemiljøer og kulisser og svært detaljerte og intrikate interiører, presenteres de innspilte opptakene slik et 90-tallskamera ville ha gjort, i et stramt størrelsesforhold, svært kornete og med dårlig kontrast, noe som får det til å føles enda mer ekte og autentisk.

Ja, det er noen sprø karakterbevegelser og animasjoner, og ja, dette spillet kan kanskje best beskrives som rått indie eller alternativt, men det er også veldig overbevisende og nok et godt eksempel på hvorfor svært få utviklere kan matche Don't Nods fortreffelighet når det gjelder å lage troverdige og ektefølte karakterer. Hvis du liker Life is Strange (hvor True Colors kanskje er det nærmeste eksemplet på hvordan Lost Records spiller), vil du også føle deg hjemme med Lost Records: Bloom & Rage.