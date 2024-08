Lost Records: Bloom and Rage trailer avslørt på Gamescom

HQ

Et nytt spill som kommer fra hodene bak Life is Strange, Lost Records: Bloom and Rage er et annet fortellende eventyrspill, fanget gjennom linsen til hovedpersonen Swanns videokamera i retrostil, som ser ut til å være en tung funksjon i gameplayet hvis traileren er noe å gå av.

Karakterene Bloom og Rage gjenforenes 27 år etter at de sist var sammen i en mystisk pakke, og må finne sammen for å finne ut sannheten bak de merkelige hendelsene. Første del slippes 18. februar 2025 og del 2 slippes 18. mars 2025.