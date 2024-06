Lost Records: Bloom and Rage utsatt til tidlig lansering i 2025

HQ

Ut fra trailerne til Lost Records: Bloom and Rage kan man lett forveksle det med Life is Strange, og selv om historiene er forskjellige, skinner indie-atmosfæren gjennom i begge, noe som ser ut til å ha ført til beslutningen om å utsette utgivelsesdatoen for Lost Records litt.

I stedet for å slippe i år, bekrefter Don't Nod i en pressemelding at vi i stedet får se det tidlig i 2025. Selskapets administrerende direktør Oskar Guilbert forklarte avgjørelsen.

"Vi vet at mange av fansen vår venter spent på dette spillet, akkurat som de venter spent på den nylig annonserte neste delen av Life is Strange. La oss gi begge spillene den plassen de trenger for å skinne. Ventetiden vil være verdt det. Vi gleder oss til å dele dette nye eventyret med dere, og vi er sikre på at det kommer til å bli et minneverdig nytt kapittel i DON'T NOD-universet."

Virker logisk, ellers ville du sannsynligvis ha en utgivelse som svelger den andre. I den siste utgivelsen av Life is Strange vender Max Caulfield tilbake senere i år, så fansen vil vente spent på at hun kommer tilbake.