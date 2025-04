I midten av februar ble den første av to episoder av Lost Records: Bloom & Rage sluppet, og historien om de fire tenåringsjentene Nora, Autumn, Kat og Swann fortsetter i den andre episoden, Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2: Rage.

Den andre episoden tar opp tråden umiddelbart etter den første, der vi så de fire jentene knytte bånd til hverandre sommeren 1995 - og hvordan de i 2022 møtes på en bar i byen der sommereventyret fant sted, til tross for at de har lovet å aldri se hverandre igjen. Don't Nod var rett og slett i fortellerform med den første episoden, og det kan man trygt si at de fortsetter å være i denne andre episoden.

Jeg vil ikke gå for mye inn på historien her, for som alltid i disse spillene er historien midtpunktet, og den må oppleves fra første hånd, men la meg bare si med en gang at handlingen i Tape 2: Rage virkelig treffer hjem. Jeg kjenner ingen som Don't Nod som kan fortelle en historie slik at den kryper inn under huden på deg - jeg er vanligvis ikke særlig mottakelig for historier, jeg blir ikke påvirket av dem - men historien i Lost Records: Bloom & Rage grep meg.

Tonen i denne andre delen er noe annerledes, og den er preget av den noe overraskende avslutningen fra første episode. Nå er det maktesløshet, fortvilelse og desperasjon som preger spillet - og det finnes passasjer som faktisk ikke er så hyggelige å pakke opp. Don't Nod trykker på alle de riktige knappene, og hvis du har opplevd spillets tematikk på nært hold, er det vanskelig å ikke føle det inni seg.

Bortsett fra historien, spiller Tape 2: Rage seg ut på samme måte som den første delen. Det er litt mer fartsfylt nå, men det er på ingen måte raskt. Alt utvikler seg sakte, og det er rom for lange sekvenser med musikk og rolige, jevne panoreringer. Man kan ikke unngå å få en Twin Peaks -følelse når spillet beveger seg grasiøst og av og til avbrytes av sekvenser der det ikke skjer noe - det gir spillet en helt spesiell atmosfære.

Igjen er det ikke så mye spilling, da du egentlig er vitne til en interaktiv fortelling som du kan påvirke. Nok en gang må du bruke Swanns videokamera til å filme ulike sekvenser som bidrar til å drive historien fremover, og du må løse enkle gåter og oppgaver. Det visuelle er ganske fint og stemningsfullt, og bruker generelt veldig filmatiske kameravinkler og rolige kamerapanoreringer for å holde ting rolig og stemningsfullt.

Don't Nod Man har også klart å fange 90-tallsstilen ganske overbevisende, spesielt når man bruker Swanns videokamera. Her skifter bildet til 4:3-format, med kornete kvalitet og overdrevent hard kontrast, akkurat slik det så ut med disse videokameraene på 1990-tallet.

Lydsporet er utmerket, med virkelig gode prestasjoner fra stemmeskuespillerne, og dialogen er alltid troverdig og overbevisende. Som alltid med disse historiene fra Don't Nod står musikken i sentrum, og det gjør den også her. Lydsporet er i hovedsak levert av den amerikanske singer-songwriteren Ruth Radelet (vokalist i bandet Chromatics) og det kanadiske bandet Milk & Bone, og det er et drømmende og melankolsk lydspor som passer perfekt inn i spillets stil.

Tape 2: Rage avslutter Lost Records: Bloom & Rage veldig bra. Det er kanskje ikke noen store plottwists denne gangen, men det er en veldig sterk historie, og man må være laget av granitt for ikke å bli litt rørt av den. Det er akkurat slik livet kan være; vakkert og veldig brutalt på samme tid.

Lost Records: Bloom & Rage er et spill som sitter i hodet ditt en stund etter at du er ferdig med å spille det. Det er det ikke mange spill som kan, og hvis du har spilt første episode, gjør deg selv en tjeneste og spill Tape 2 også, for den er like bra som den første og fullfører den vakre historien om de fire vennene Nora, Autumn, Kat og ikke minst Swann.