Lost Skies avslutter tidlig tilgang i september

Utvikleren Bossa Games har avslørt at den er klar til å ta Lost Skies ut av Early Access og lansere spillet i sin 1.0-tilstand. Datoen for denne overgangen er satt, og det er planlagt å være 17. september, noe som betyr at det sannsynligvis er nærmere enn du kanskje hadde forventet.

Når det gjelder hva 1.0-bygget vil inneholde, får vi i en pressemelding et raskt sammendrag av alle de viktigste tilleggene, som inkluderer Island Creator som gjør det mulig for spillere å lage sine egne øyer og deretter dele dem med det bredere samfunnet. I tillegg kan du forvente deg full støtte for nøkkelbinding, nye våpen, skipsressurser, sjøboss-kamper, regioner, gåter, en karttabell, navngivning av lagringsplass, forbedret lagerstyring og en mer stabil versjon som drar nytte av de konstante feilrettingene og livskvalitetsendringene som har blitt introdusert til spillet i løpet av Early Access-fasen.

Når vi snakker om hvorfor det nå er på tide at spillet lanseres i sin helhet, blir vi fortalt av spilldesigner Luke Williams: "Lost Skies var en unik mulighet for en designer - hvis du kunne gå tilbake og se på temaer og opplevelser på nytt, hva ville du gjort? Så vi ønsket virkelig å løfte frem elementene spillerne elsket fra Worlds Adrift, som å utforske hundrevis av flytende øyer og bygge et helt unikt himmelskip av alle de sjeldne materialene og delene du kommer over på reisen din. Vi har også noen enorme sjefer som fyller hele himmelen. Vi har brukt de siste tre årene på å samarbeide med lokalsamfunnet for å sørge for at vi har skapt en opplevelse som spillerne kan ha glede av i mange år fremover."

Har du tenkt å sjekke ut Lost Skies når det lanseres i sin 1.0-tilstand om noen uker?