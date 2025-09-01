HQ

Noen anmeldelser er vanskeligere å skrive enn andre, av grunner som er ganske trivielle. Etter å ha spilt Lost Soul Aside i litt over sytten timer måtte jeg stoppe. Jeg oppdaget at jeg hadde støtt på en bug som gjorde at en betydelig del av spillmekanikken rett og slett ikke lot seg låse opp. Så jeg bestemte meg for å sette UltiZero Games' eventyr på pause. Inntil videre. Jeg kommer tilbake og fullfører reisen, men ikke før feilen er løst, og jeg kommer tilbake til nøyaktig hvorfor.

Det tar ikke mange minuttene på Lost Soul Aside før det blir klart hva utviklerne egentlig var inspirert av. Det som startet som et enmannsprosjekt vakte interesse hos Sony, fikk støtte til budsjett og utvikling, og kunne deretter vokse seg til et større prosjekt. Det er fortsatt et spill der ambisjonene ofte langt overgår den faktiske utførelsen, men det er også veldig tydelig at de store ambisjonene fungerer på en imponerende måte enkelte steder.

Hovedpersonen vår, Kazer, er en anonym og litt tilbaketrukket helt som legger ut på et eventyr for å redde sin søsters sjel. Etter prologen får han følge av en skapning; en drage ved navn Arena. Sammen legger de ut på en reise som dessverre byr på en ganske flat og uengasjerende historie, men det er ikke den som står i fokus; om Lost Soul Aside nærmer seg følelsen av et Final Fantasy -spill, fungerer det mer som et Devil May Cry når det gjelder spillbarhet. Det er "Hack and slash" der du bygger opp sterkere angrep ved å hamre løs på fiender i et kontinuerlig tempo, og det byr på storslåtte sjefer med mye helse og et eventyr med helt lineær progresjon.

For hvert gode element i Lost Soul Aside finnes det også dårlige, en blanding av godt og ondt. Det finnes steder som briljerer med fine farger og storslått utsikt, men også miljøer som føles som ren fyllmasse. Når det er virkelig bra, er det ofte nær fantastisk, men det trekkes altfor ofte ned. Etter den uengasjerende innledningen, som likevel er verdt å komme seg gjennom, begynner reisen for alvor, og her skifter både miljøene og den generelle grafikken til noe betydelig vakrere. Hver nye etappe på Kazers reise byr på vakre utsikter og interessante miljøer, men hvert kapittel ender også med en kjedelig marsj gjennom en dimensjonal verden som er altfor lang og altfor kjedelig. Kampene og bevegelsene fungerer tilfredsstillende, der man over tid låser opp ulike våpen som gir forskjellige spillestiler. Det går imidlertid aldri like fort som i sjangerens bedre alternativer, selv om det er underholdende og byr på en viss utfordring.

Nå er det imidlertid på tide å komme tilbake til det jeg skrev i innledningen om hvorfor jeg måtte sette eventyret på pause. Det finnes et klassisk ferdighetstre for både Kazer og for hvert våpen. Jeg begynte å mistenke at noe var galt etter noen timer om at disse ikke ble låst opp, men tenkte at det sannsynligvis skjedde på et sentralt punkt i spillet. Det viste seg imidlertid at det rett og slett var en bug. Litt research senere viste det seg at PlayStation 5-versjonen rett og slett har en bug som gjør at dette aldri er tilgjengelig for en ganske stor andel av spillerne...

Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg hadde denne typen feil, om noen gang. Problemet var rett og slett at spillet kunne fortsettes, noe jeg gjorde, og noen ganger syntes jeg at utfordringen var litt bratt og merkelig at jeg fikk mange erfaringspoeng som jeg ikke kunne gjøre noe med. På et tidspunkt tenkte jeg også at det kanskje var en funksjon som ikke var i spillet ennå, men som ville bli lagt til i en oppdatering...

Dette har skapt et dilemma for meg når det gjelder hva jeg synes om spillet, for jeg har fortsatt hatt det gøy med det. Det er ofte visuelt vakkert, har et fint lydspor, og mye av det det henter inspirasjon fra er veldig godt håndtert. Det er for eksempel mange områder som er utrolig vakre visuelt og som det er en ren fryd å besøke. Dessverre lider spillet av mye mikroforsinkelse teknisk sett. Det er en merkelig form for det, da det føles som om det laster inn til tider i stedet for å ha konstant lave bildefrekvenser. Når du for eksempel kjemper mot fiender eller sjefer, flyter det bra, men når du er på farten, noe du er mye, henger bildet litt når du beveger deg fremover.

Som nevnt har Kazer en rekke forskjellige våpen og evner. Etter å ha møtt skapningen som da blir hans følgesvenn, låser den opp kraftige evner, pluss forskjellige målere som kan fylles opp ved ganske enkelt å dele ut slag. Kampene bruker delvis et system med et klassisk "break", slik at fiendene tar mer skade når du lykkes. Når du har samlet nok energi til å aktivere en spesiell evne, gjør du også betydelig mer skade. Det finnes en rekke ulike våpenkombinasjoner, men siden feilen oppstod på det tidspunktet den gjorde, kunne jeg ikke gå i dybden på dette og måtte kjempe så godt jeg kunne med de grunnleggende angrepene. Noen sjefer er virkelig tøffe - enda tøffere når jeg ikke hadde tilgang til ulåste ferdigheter - men det føltes ofte givende når man først hadde drept dem.

Selv om både historien og karakterene er ganske uinteressante, er det likevel noe å bli fascinert av her som helhet når det gjelder hvordan inspirasjonen fra andre titler er kombinert. Det er ofte veldig tydelig hvor store deler av eventyret har hentet sin inspirasjon fra, og liker man disse delene, har man også en veldig god stund foran seg. Derfor føles det så trist at det tekniske er så ujevnt, og mest av alt føles det utrolig skuffende at jeg må vente med å fortsette eventyret til det kommer en oppdatering.

Akkurat som selve spillet er halvferdig, er denne teksten litt sånn også. Det er også innhold som jeg ikke engang fikk oppleve, og selv om det er et spill som ble startet av én person, har det likevel vært under utvikling i såpass lang tid at en så stor spillødeleggende feil ikke burde kunne skje. Det positive med alt dette er at det fortsatt er noe som er verdt å oppleve, og jeg kommer til å fortsette eventyret helt til slutten når det er fikset.