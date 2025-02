Lost Soul Aside lanseres 30. mai

HQ

Stilig action-RPG fra UltiZero Games, Lost Soul Aside, har nettopp fått en fast utgivelsesdato, og forhåndsbestillinger er åpne nå for denne blandingen av fremtid og fantasy.

Med superrask action og imponerende grafikk ser Lost Soul Aside ut til å passe fint inn i vårutgivelsene i år. I tillegg til utgivelsesdatoen har spillet også fått en ny trailer som viser historien, gameplayet og mye mer.

Spillet fokuserer på at du prøver å redde søsteren din, og kjemper mot noen massive monstre for å oppnå det målet. Lost Soul Aside slippes 30. mai 2025 for PS5 og PC.